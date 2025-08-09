الإعدام لـ3 متهمين والسجن لآخرين في قضية قتل ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات بنها – الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخُدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد – حكمًا بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المشدد لمدد متفاوتة بحق 4 آخرين، وذلك في قضية قتل عمد وشروع في قتل بمحافظة القليوبية.

جاء الحكم بعد اتهامهم بقتل المواطن محمد أحمد جودة يوسف عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقه جودة أحمد جودة يوسف، مستخدمين أسلحة نارية بسبب خلافات سابقة.

تفاصيل الأحكام:

الإعدام شنقًا لكل من: صفوت أ. ع – 23 سنة – هارب – بدون عمل، وعزت أ. ع – 21 سنة – هارب – بدون عمل، وأحمد إ. ز – 37 سنة – هارب – بدون عمل.

السجن المشدد 15 عامًا لـمحمد ط. ف – 20 سنة – محبوس – يعمل صنايعي محارة، والسجن المشدد 5 سنوات لكل من: منتصر ج. إ – 49 سنة – محبوس – مقاول عقارات، وأحمد م. ج – 21 سنة – محبوس – طالب، ومحمد أ. ل – 24 سنة – محبوس – سائق.

تعود أحداث القضية إلى يوم 19 ديسمبر 2024، حيث خطط المتهمون للجريمة بدقة، فبيتوا النية وتربصوا بالمجني عليهما في مكان اعتادوا مرورهما به، وعندما ظهر المجني عليه، أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية أدت إلى مقتله في الحال. كما حاولوا قتل شقيقه، إلا أن الطلقات لم تصبه.

وأثبتت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي وجود نية مبيتة لدى المتهمين لارتكاب الجريمة، مع استخدامهم لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة دون ترخيص.