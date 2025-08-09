الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

كتب- علاء عمران:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تُدعى "نعمة أم إبراهيم"، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى شهرتها "نعمة أم إبراهيم"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي،

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة)، وبحوزتها الأدوات المستخدمة في التصوير.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

