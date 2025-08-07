ضبط 1147 مخالفة و 22 سائقًا تحت تأثير المخدرات على "الإقليمي"

كتب - عاطف مراد:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، في إطار تعزيز الرقابة وتحقيق السلامة المرورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1147 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص، وعيوبًا في الأمن والمتانة.

كما تم فحص 195 سائقًا، وتبين إيجابية 22 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 15 محكومًا عليهم، بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط على الطرق.





