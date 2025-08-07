إعلان

ضبط 1147 مخالفة و 22 سائقًا تحت تأثير المخدرات على "الإقليمي"

02:08 م الخميس 07 أغسطس 2025

مخالفات مرورية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، في إطار تعزيز الرقابة وتحقيق السلامة المرورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1147 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص، وعيوبًا في الأمن والمتانة.

كما تم فحص 195 سائقًا، وتبين إيجابية 22 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 15 محكومًا عليهم، بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط على الطرق.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية الطريق الدائري الإقليمي المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم