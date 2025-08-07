إعلان

قرار جديد من القضاء الإداري في دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"

01:54 م الخميس 07 أغسطس 2025

قناة الرحمة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
جاء ذلك في الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، والتي طالبت بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفته بـ"مخالفتها للدستور والقانون"، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية -وفق مقيم الدعوى-.

قناة الرحمة القضاء الإداري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
