كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد أمرًا جنائيًا بتغريم الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، بناءً على بلاغ من طليقته الإعلامية مها الصغير تتهمه فيه بالتعدي عليها. وقد اعتبرت النيابة الواقعة جنحة بسيطة لا تستوجب الإحالة للمحاكمة، وبالتالي اكتفت بقرار الغرامة المباشرة دون اتخاذ مسار قضائي موسّع.

يوضح "مصراوي" في السطور التالية، الإطار القانوني لهذا النوع من القرارات، ومتى يحق للنيابة العامة اتخاذه دون الرجوع إلى القضاء، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدًا المواد من 323 إلى 330، والتي تنص على أنه لا تلتزم النيابة العامة بإحالة كل القضايا إلى المحكمة، إذ يُجيز لها القانون إصدار أمر جنائي بالغرامة مباشرة في الجنح البسيطة، شريطة أن تكون الواقعة واضحة والأدلة قائمة، وألا تتطلب عقوبة أشد من الغرامة.

أما المادة 324، فتنص على: "إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة واضحة ولا تستوجب الحبس، يجوز لها أن تُصدر بنفسها أمرًا جنائيًا بالغرامة."

حالات إصدار الأمر الجنائي:

تصدر النيابة العامة هذا النوع من الأوامر في قضايا يُمكن اعتبارها بسيطة في طبيعتها، مثل السب اللفظي البسيط، والمشاجرات الكلامية دون إصابات، أو الإزعاج العام، وبعض مخالفات المرور.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن المحاكم، والإسراع في الفصل في القضايا البسيطة، وتحقيق الردع دون اللجوء إلى محاكمات موسعة.

ماذا يحدث إذا لم يُسدّد المتهم الغرامة؟

في حال عدم التزام المتهم بدفع الغرامة المقررة، تعتبر الغرامة دينًا واجب الأداء، وتلجأ النيابة العامة حينها إلى إجراءات قانونية تشمل الحجز على الممتلكات، أو الحبس البديل وفقًا لنصوص القانون.