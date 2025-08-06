كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية مدّ فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي انطلقت في 25 مايو الماضي، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وتستهدف المرحلة الـ(27) من مبادرة "كلنا واحد" توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المبادرة تعمل على توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، لافتةً إلى أنه تم التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى وموردي اللحوم والخضروات والفاكهة، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن الزيادة الاستثنائية في أعداد المنافذ، لتصل إلى 2633 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضًا إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، فضلًا عن التنسيق مع 44 من الأماكن الترفيهية (دور السينما – ملاهي الأطفال)، لتقديم خصومات تصل إلى 20% بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التنسيق مع شركة (النساجون الشرقيون) لاستمرار توفير منتجاتها للمواطنين من خلال 248 فرعًا، بنسبة تخفيض تصل إلى 70%.

ونوّهت وزارة الداخلية بأنه سيتم توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمذكورة على الموقع الرسمي للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.