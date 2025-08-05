حمل سفاح قبل الزواج.. الأمن يكشف لغز العثور على رضيع أمام مسجد بأطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على رضيع داخل كرتونة أمام مسجد بمدينة أطفيح، حيث تبين أن والدي الطفل تخلّصا منه، بعدما أنجبته الأم بعد أشهر قليلة من الزواج، نتيجة علاقة غير شرعية مع زوجها قبل الزفاف.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أطفيح، تفيد بعثور أحد المواطنين على طفل رضيع داخل كرتونة أمام أحد المساجد. وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبيّن العثور على رضيع حديث الولادة، ملفوف في جلباب حريمي داخل كرتونة.

شكّل اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصّلت التحريات إلى أن والد الطفل هو من تخلّى عنه، بعدما رصدت كاميرا مراقبة نزول شخص من سيارة ميكروباص وتركه الكرتونة أمام المسجد ثم انصرف.

وتم التوصّل إلى هوية الأب، وبمواجهته اعترف بإقامته علاقة غير شرعية مع زوجته قبل الزفاف، نتج عنها حمل سفاح. وعقب الزواج بأشهر قليلة وضعت الطفل، فخافا من الفضيحة أمام أسرتيهما وأهالي البلدة، فقررا التخلص منه في الشارع.

ألقت قوة أمنية القبض على الزوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.