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الأمن العام: ضبط 24 كجم مخدرات و4 أسلحة نارية في دمياط وأسوان

11:45 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتَي أمن دمياط وأسوان، حملاته الأمنية الموسعة لضبط جالبي ومُتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المحكوم عليهم الهاربين.

ففي دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها: 7 كجم من الحشيش، و9 كجم من البانجو، وأكثر من 10 كجم من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

إضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة (بندقية خرطوش و3 فرد خرطوش)، بحوزة 5 متهمين، لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

وفي أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب المخدرات، ضُبط خلالهما قرابة 5 كجم من الحشيش، بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، فضلًا عن تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية.

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قطاع الأمن العام سرقة كهرباء الأسلحة النارية الحملات الأمنية
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