إعلان

حجز المتهمة بتمزيق وجه خطيبة طليقها في مصر القديمة 24 ساعة

11:03 م الأحد 31 أغسطس 2025

حجز المتهمة بتمزيق وجه خطيبة طليقها في مصر القديمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة حجز المتهمة بتشويه وجه فتاة بمصر القديمة باستخدام شفرة حادة "موس"، وذلك قبل أيام قليلة من موعد زفافها، 24 ساعة ليحين ورود التحريات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر فتاة من قيام سيدة بالتعدي عليها بآلة حادة وإصابتها بجرح قطعي بالوجه وضبط مرتكبة الواقعة.

القبض على المتهمة تزامن مع تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة" من إحدى السيدات لقيامها بالتعدي عليها بآلة حادة "شفرة موس"، وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالوجه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل– مقيمة بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لشروع طليقها في الزواج من المجني عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر القديمة المتهمة بتشويه وجه فتاة وزارة الداخلية المتهمة بتمزيق وجه خطيبة طليقها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة