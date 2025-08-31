حجز المتهمة بتمزيق وجه خطيبة طليقها في مصر القديمة 24 ساعة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة حجز المتهمة بتشويه وجه فتاة بمصر القديمة باستخدام شفرة حادة "موس"، وذلك قبل أيام قليلة من موعد زفافها، 24 ساعة ليحين ورود التحريات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر فتاة من قيام سيدة بالتعدي عليها بآلة حادة وإصابتها بجرح قطعي بالوجه وضبط مرتكبة الواقعة.

القبض على المتهمة تزامن مع تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة" من إحدى السيدات لقيامها بالتعدي عليها بآلة حادة "شفرة موس"، وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالوجه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل– مقيمة بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لشروع طليقها في الزواج من المجني عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.