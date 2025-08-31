كتب- محمود الشوربجي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة تعدي سائق ميكروباص على طالبة جامعية لفظيًا وإلقاء زجاجة مياه عليها داخل موقف سيارات بدائرة مركز كرداسة، وذلك إثر خلاف بين السائق وزميل له على أولوية تحميل الركاب.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق يعتدي على فتاة بالسب ويلقي المياه عليها من زجاجة بلاستيكية بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه أثناء استقلال إحدى الفتيات وأشقائها سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة كرداسة، طلب منهم أحد الأشخاص النزول واستقلال سيارة أخرى بدعوى أولوية الدور في تحميل الركاب، ولدى رفضهم، حدثت مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدي على الفتاة بالسب وإلقاء المياه عليها من زجاجة بلاستيكية كانت بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

سائق يعتدي على فتاة بالسب ويلقي المياه عليها في كرداسة | فيديو

غدًا.. أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" بتهمة بث فيديوهات خادشة