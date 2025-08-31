كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بجميع مديريات الأمن، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 299 قضية مخدرات بحوزة 338 متهمًا، وضبط 90 قطعة سلاح ناري.

كما تم تنفيذ 63 ألفًا و844 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 تشكيلات عصابية، و22 متهمًا هاربًا، و17 بلطجيًا، بالإضافة إلى تحرير 25527 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقًا تبين إيجابية 11 منهم لتعاطي المخدرات.

وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق