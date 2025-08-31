كابوس على أعتاب الزفاف.. 41 غرزة في وجه "منصورة" ضحية انتقام عاطفي

كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن "منصورة" تتخيل أن حلمها بالزواج والاستقرار سيتحول إلى كابوس يترك أثرًا غائرًا على وجهها وحياتها معًا. في لحظة خاطفة، انقضّت عليها طليقة خطيبها السابق، وسددت لها ضربة بـ"موس" في الوجه، وسط ذهول الجيران بمنطقة مصر القديمة.

ارتبطت منصورة برجل منفصل عن زوجته الأولى، لكن تلك الزوجة لم تتقبل فكرة انفصاله عنها. التهديدات لم تتوقف: "لو خدت منصورة هحبسك وهندمك عليها"، لكن لم يتوقع أحد أن تتحول الكلمات إلى جريمة مروعة.

وبينما كانت منصورة تقف أمام منزلها، فوجئت بالمتهمة تهاجمها وتغرس نصل الموس في وجهها. صرخت الفتاة وسقطت أرضًا، بينما هرع الأهالي لإنقاذها، قبل نقلها إلى مستشفى قصر العيني، حيث خضعت لجراحة انتهت بـ41 غرزة في الوجه.

وبحسب رواية المجني عليها، أكدت أن المتهمة أنكرت ما فعلته، مستندة إلى شهادات زور، لكنها في الوقت ذاته تفاخرّت بالجريمة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"مش عايزة غير حقي".. بهذه الكلمات طالبت منصورة بحقها القانوني، مؤكدة أن ندوب وجهها لا تخفي قسوة الموقف ولا الظلم الذي تعرضت له، مناشدة بسرعة ضبط الجانية الهاربة وتقديم الدعم الطبي والقانوني لها.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة حررت محضرًا بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيقات بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكانها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لتُحال إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

