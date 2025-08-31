إعلان

فيديو صادم | مسجل يبيع الاستروكس بالفيوم.. والداخلية تتحرك

12:22 م الأحد 31 أغسطس 2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بترويج وبيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثانِ الفيوم.
وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة عاملٌ له معلومات جنائية، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الاستروكس ضبط شخص بيع المواد المخدرة قسم شرطة ثانِ الفيوم
