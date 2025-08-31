ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد القومي.

وخلال 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.