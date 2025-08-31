إعلان

معاكسة تتحول لمشاجرة بالخرطوش في الوراق

10:31 ص الأحد 31 أغسطس 2025

مشاجرة - أرشيفية

background

كتب - محمد شعبان:

في لحظات، تحول خلاف عابر إلى مشاجرة حامية الوطيس في شوارع الوراق، استخدمت فيها الطوب والخرطوش، لتسقط إصابات خطيرة وينتهي المشهد بتدخل عاجل من قوات الأمن.

الخلاف بدأ بمشادة كلامية بين خراط ومبلط بسبب معاكسة الأخير لأخته، قبل أن تتطور المشادة إلى معركة بالطوب والأسلحة النارية، حيث أطلق المبلط عيارًا من فرد خرطوش أصاب اثنان.

قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتورطين، وأحيلوا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

مشاجرة معاكسة الوراق الجيزة خرطوش
