تفاصيل فيديو لاعتداء شخصين على أحد المارة بعين شمس

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي على أحد المارة بالضرب بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (طالب – عامل، مقيمان بدائرة القسم)، وضُبطت بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.