فيديو صادم.. 3 طلاب على موتوسيكل يعتدون على طفل في الشارع

03:03 م السبت 30 أغسطس 2025

3 طلاب على موتوسيكل يعتدون على طفل في الشارع

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بصفع أحد الأطفال أثناء سيره بالطريق العام بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب مقيمون بدائرة المركز، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.


وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وزارة الداخلية محافظة كفر الشيخ
