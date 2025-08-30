كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن تحرير 128 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة، مشددة على استمرار الحملات للتأكد من الالتزام بالتعليمات.

