مصدر أمني ينفي محاولة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بمحاولة اثنين من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الهروب من محبسهما.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية المعتاد في اختلاق الأكاذيب ونشر الأخبار والمقاطع المصوّرة المفبركة بهدف إثارة البلبلة.

وشدد المصدر على أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بأحدث أنظمة الحماية والتأمين، بما يبدد مثل تلك المزاعم المغرضة.

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