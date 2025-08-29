إعلان

الأمن يضبط متهمًا غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

12:47 م الجمعة 29 أغسطس 2025

كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وكشف الثروات غير المشروعة للعناصر الجنائية.

ونجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها في صورة مشروعة عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية، بقصد إضفاء الشرعية على ثروته غير القانونية.

وقدرت قيمة الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال تجارة المخدرات
