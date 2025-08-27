"مش عايزه تتجوز صاحبه".. حكاية "سمر" رفضت طلب شقيقها فقتلها في الشارع

كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

استشاط "خالد" غضبا بعدما رفضت شقيقتها الصغرى "سمر" طلبه بالزواج من صديق عمره، وفضلت العودة إلى طليقها، فما منه إلا أنه أحضر سلاحه سكينا وهرول خلفها في الشارع بمنطقة الحوامدية بالجيزة، وسدد لها عدة طعنات أمام المارة.

قبل أشهر قليلة، انفصلت "سمر" عن زوجها إثر خلافات أسرية عابرة، لكنها لم تلبث أن عادت للتواصل معه لإنهاء الخصام والعودة إلى عش الزوجية. في تلك الأثناء تدخل شقيقها "خالد" ليعرض عليها الزواج من صديقه المقرب، غير أنها رفضت، وأصرت على العودة إلى من اختارته قلبًا وعشرة.

الرفض أشعل نيران الغضب في قلب "خالد". راح يهددها بالقتل إن أصرت على موقفها، لكنها لم تأخذ تهديداته على محمل الجد. كانت تظن أن الأمر لن يتجاوز ثورة غضب عابرة، لكن المتهم كان قد بيت النية، وقرر تنفيذ وعيده.

في صباح الواقعة، ترقب خروج شقيقته من المنزل، وما أن ابتعدت خطوات حتى هجم عليها مسلحًا بسكين، مسددًا إليها طعنات متفرقة أمام أعين المارة. هرعت الأم على صرخات فلذة كبدها لتجدها جثة هامدة، فيما وقف "خالد" متشحًا بدمائها والسكين في يده.

حضرت قوات الشرطة وألقت القبض على القاتل، وأُحيل إلى النيابة التي وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وبعد جلسات المحاكمة، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على الجريمة، وقضت بإجماع الآراء وبإحالة أوراقه للمفتي، ثم بمعاقبته بالإعدام شنقًا.