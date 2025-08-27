بعد 15 يوم في غيبوبة.. وفاة عروس حلوان قبل أيام من زفافها بعد حقن فيلر

كتبت- أحمد عادل:

لفظت الفتاة "إسراء كرم" البالغة من العمر 26 عامًا أنفاسها الأخيرة، اليوم الأربعاء، داخل مستشفى القصر العيني، بعد دخولها في غيبوبة استمرت نحو 15 يومًا، إثر تعرضها لمضاعفات أثناء خضوعها لحقن تجميلي "فيلر" في أحد المراكز الشهيرة بمنطقة المهندسين.

وقال شقيق الفتاة في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه كان من المفترض أن يُقام حفل زفاف "إسراء" في 3 سبتمبر المقبل.

وبحسب التقرير الطبي للحالة الصحية للفتاة، أنها حضرت المريضة في حالة حرجة تعاني من توقف بعضلة القلب وكافة وظائف الجسم، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم على الفور حتى استعادة النبض التلقائي.

وجرى نقل الحالة إلى قسم الرعاية المركزة، حيث تم إعطاؤها أدوية رافعة للضغط ومحسنة لكفاءة عضلة القلب، كما تم وضعها على جهاز تنفس صناعي. وأوضح التقرير أن المريضة كانت في غيبوبة تامة، وتم إجراء أشعة مقطعية على المخ والصدر، وتبين إصابتها بالتهاب رئوي.

وأضاف التقرير أنه تم إعطاؤها مضادات حيوية واسعة المدى، موسعات للشعب الهوائية، وأدوية منشطة للمخ، فضلًا عن تطبيق بروتوكول ما بعد توقف عضلة القلب، مع عرض الحالة على استشاري المخ والأعصاب الذي أوصى باستكمال البروتوكول العلاجي.

كما كشف التقرير الطبي عن وجود آثار وخز بالإبر في منطقتي الفخذين والبطن، بينما استمرت المريضة تحت الرعاية المركزة في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي حتى وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.