كتب- أحمد عادل:

أسدلت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية الستار على أرباح البلوجر "علياء قمرون" من بث فيديوهات عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن ضبط هاتفين محمولين بحوزة المتهمة من ماركتي "ريلمي" و"آيفون 16 برو ماكس"، كانت تستخدمهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبفحص الهاتفين، تبين وجود محفظة إلكترونية خاصة بحساب المتهمة على "تيك توك"، تحتوي على نحو 200 ألف جنيه، فضلًا عن معاملات بنكية مرتبطة بالتطبيق.

كما واجهت جهات التحقيق المتهمة بمقطع فيديو يُظهر تصفح أحد الأشخاص لحسابها على "تيك توك" ووجود مبلغ 300 ألف جنيه في المحفظة الإلكترونية، فأقرت بأنها قامت بسحب المبلغ المذكور قبل أيام.

وضبطت جهات التحقيق أيضًا عدة مقاطع فيديو للمتهمة، بمفردها ومع آخرين، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على القيم الأسرية.

من جانبها، أنكرت البلوجر علياء قمرون الاتهامات المنسوبة إليها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن غرضها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكان قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة قد رفض استئناف البلوجر على قرار حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بغسل أموال متحصلة من بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة