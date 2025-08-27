إعلان

تعطيل المرور والسير برعونة.. ضبط سائقي نقل جماعي هددوا حياة المواطنين بمصر الجديدة

01:19 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

تعبيرية

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سائقي سيارتين للنقل الجماعي بالسير برعونة وتعمد تعطيل حركة المرور والاصطدام ببعضهما في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارتين، وتبين أنهما منتهيتا التراخيص، كما جرى ضبط قائديهما المقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص قيادة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وردع السلوكيات المتهورة التي تهدد حياة المواطنين.


ضبط سائقي نقل جماعي تعطيل المرور مصر الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي
