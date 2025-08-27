إعلان

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

12:30 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

تعبيرية

كتب - علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.


ضبط عنصرين جنائيين تجارة المخدرات مكافحة المخدرات
