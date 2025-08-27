5 متهمين أمام الجنايات اليوم بتهمة تصنيع الترامادول (تفاصيل)

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات مستأنف بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، استئناف 5 متهمين على حكم سجنهم بالمؤبد، بعد إدانتهم بتصنيع عقار الترامادول المخدر والاتجار به.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تورطهم في تصنيع وتوزيع كميات كبيرة من عقار الترامادول المخدر داخل منطقة القطامية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا مواد خام أولية تدخل في تصنيع الترامادول، إضافة إلى ماكينات للتعبئة والتغليف والكبس، وضُبط بحوزتهم كميات ضخمة من الأقراص المخدرة والعقاقير المحظور تداولها قانونًا، بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صارخة لأحكام القانون.

