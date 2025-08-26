ضبط 11 طن دقيق في حملات تموينية لمواجهة التلاعب بالأسعار
11:46 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، شنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض – بلدي مدعم) قبل ترويجه في الأسواق بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
