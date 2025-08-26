إنقاذ سكان شقة اشتعلت بها النيران بالقرب من مستشفى ناهيا

كتب- صابر المحلاوي:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة سكان شقة في منطقة ناهيا بمدينة كرداسة بعد اشتعال النيران بها واحتجازهم بداخلها، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من مركز شرطة كرداسة تفيد باشتعال حريق بشقة بالقرب من مستشفى ناهيا التابعة لمركز كرداسة. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

وصعد بعض الأهالي إلى شرفة الشقة التي تقع في الطابق الأول علوي للمساهمة في إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق، حتى وصلت قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الموقف وإنقاذ قاطني الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)