يروج لفك الأعمال "أون لاين".. سقوط دجال في الإسكندرية

02:06 م الإثنين 25 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم – مقيم بمحافظة الشرقية وله معلومات جنائية سابقة – بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً حاجة المواطنين للحصول على علاج روحاني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسكندرية دجال النصب الاحتيال
