كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة في حينه، وأن المشاجرة حدثت بين طرفين: الأول يضم شخصين، أحدهما مصاب بجرح في الجسم، و4 سيدات، والثاني يضم شخصين مصابين بجروح متفرقة وسيدتين، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بينهم في مجال سمسرة العقارات، وتطورت إلى تبادل الاعتداء بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصي المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.