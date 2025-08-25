إعلان

التيك توكر علياء قمرون أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

10:36 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

علياء قمرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

تنظر محكمة جنح القاهرة الاستئنافية، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من التيك توكر علياء قمرون على قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا نشر فيديوهات تسيء للمجتمع المصري وغسيل الأموال.

كشف المحامي محمد عبدالنبي، دفاع البلوجر علياء قمرون، تفاصيل جلسته مع موكلته أثناء حضورها لمحكمة التجمع الخامس لتقديم الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبسها في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من تطبيق تيك توك.

وقال عبدالنبي في تصريحات خاصة، إن علياء حضرت للمحكمة ودخلت في حالة انهيار وبكاء تام، وسألت: "مين اللي موكلك تدافع عني؟"، وعلمت لاحقًا أن من وكلوه للدفاع عنها هما عمتها وابنتها، وليس والدها.

وتابع عبدالنبي أن علياء ترفض الصلح مع والدها في حالة قبول الاستئناف وإخلاء سبيلها، موضحًا أنه لم يقم بزيارتها أو إرسال طعام أو أموال لها منذ القبض عليها، وأضاف: "علياء قالت أبويا مسألش عليا، ولو خرجت من الحبس ميجيش يستلمني ولا يعرف مكاني".

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس البلوجر 15 يومًا، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علياء قمرون التيك توكر الجرائم الإلكترونية البلوجر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي