إعلان

إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق في انقلاب سيارته على طريق الواحات

04:19 م الأحد 24 أغسطس 2025

هيئة قضايا الدولة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد شعبان:
أصيب المستشار محمد علي النجار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إثر انقلاب سيارته الملاكي على طريق الواحات البحرية بالكيلو 230 في اتجاه القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصاب، وانتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينة أن السيارة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء السير، ما أسفر عن إصابة النجار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر لتلقي العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد علي النجار هيئة قضايا الدولة طريق الواحات البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس