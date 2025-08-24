

كتب- محمد شعبان:

أصيب المستشار محمد علي النجار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إثر انقلاب سيارته الملاكي على طريق الواحات البحرية بالكيلو 230 في اتجاه القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصاب، وانتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينة أن السيارة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء السير، ما أسفر عن إصابة النجار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر لتلقي العلاج.