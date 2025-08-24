كتب- صابر المحلاوي:

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 ستشهد غدًا الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، إجراء جولة الإعادة خارج جمهورية مصر العربية على مدار يومين، في محافظات الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد، وذلك في 136 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول.

وأشار بدوي إلى أن التصويت سيبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويستمر صباح الاثنين حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تكون سفارة نيوزيلندا أولى البعثات التي يبدأ بها الاقتراع في جولة الإعادة.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء، لإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية خارج البلاد خلال يومي التصويت.