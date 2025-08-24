إعلان

قوافل المحافظات.. استخراج 8654 بطاقة رقم قومي و38 ألف خدمة مميكنة

02:26 م الأحد 24 أغسطس 2025

قطاع الأحوال المدنية

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل ميدانية مجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.

وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 8654 بطاقة رقم قومي، إلى جانب 38311 مصدرًا مميكنًا في محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

كما تمت الاستجابة لطلبات المواطنين عبر أرقام الاتصال المختصرة، ما أسفر عن استخراج 721 بطاقة رقم قومي و185 مصدرًا مميكنًا، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات منزلية ومستشفيات لعدد 40 حالة إنسانية من كبار السن وذوي الهمم.

وتم كذلك استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة لـ168 مواطنًا، مع استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم إصدار 460 بطاقة لهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل الخدمات وتيسير الإجراءات للمواطنين مع مراعاة حقوق الإنسان.

