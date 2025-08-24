إعلان

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 50 مليون جنيه

12:49 م الأحد 24 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، حيث قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطه الإجرامي بنحو 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال مكافحة المخدرات
