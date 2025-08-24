الداخلية: ضبط 367 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن: ضبط 367 قضية مخدرات بحوزة 428 متهماً، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، أبرزها أكثر من 298 كجم حشيش وقرابة 1.6 مليون قرص مخدر، وضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهماً، إضافة إلى 249 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 73.484 حكماً قضائياً متنوعاً.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية و15 متهماً من مرتكبي أعمال البلطجة، وضبط 236 دراجة نارية مخالفة و22,016 مخالفة مرورية، وفحص السائقين على الطرق السريعة، تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

