ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و168 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

12:17 م الأحد 24 أغسطس 2025

مخالفات مرورية

كتب - علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 116.021 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 2.241 سائقًا، وتبين إيجابية 157 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن: ضبط 1.177 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 179 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

مخالفات مرورية تعاطي مخدرات حملات مرورية
