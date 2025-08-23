إعلان

بزعم تحديث بياناتهم.. ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك بالمنيا

11:55 ص السبت 23 أغسطس 2025

تشكيل عصابي أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظة المنيا، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، وتواصلوا مع ضحاياهم بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم استغلوا بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.
وعُثر بحوزتهم على 8 هواتف محمولة تحوي دلائل على نشاطهم الإجرامي، و17 شريحة هاتف محمول مختلفة.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب 8 وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

