تحمل طفلًا.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي شخص على سيدة بعصا خشبية

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تعدي شخص على سيدة تحمل طفلاً بإستخدام عصا خشبية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) ، وطرف ثاني (أحد الأشخاص ، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات عائلية بينهما ، تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (عصا خشبية) ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

