كتب- محمود الشوربجي:

غيب الموت القاضي الأمريكي فرانك كابريو، الشهير بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

ورحل فرانك كابريو، بعد صراع امتد لسنوات مع المرض، ووُصِف بأنه خاض معركته بشجاعة كبيرة.

وأشارت عائلته إلى أن سيرته ستظل مرتبطة بعمل الخير وبالرسائل الإنسانية التي نشرها طوال سنوات عمله داخل المحكمة وخارجها.

وقد ألهمت تجربة "فرانك كابريو" العديد من القضاة الشباب حول العالم، الذين استشهدوا بنهجه الإنساني كأسلوب في تطبيق العدالة.

وعلى مدار سنوات طويلة أثارت أحكام القاضي الراحل "فرانك كابريو" تفاعلًا كبيرًا في العالم أجمع، وذلك بعد نشر فيديوهات المحاكمات ضمن سلسلة حلقات اسمها "Caught in Providence".

إلغاء مخالفة رجل سوري

ومن بين تلك الأحكام التي لاقت سيطًا واسعًا، حكم إلغاء مخالفة رجل سوري، بسبب انتهاك مواقف السيارات.

الرجل السوري كان قد توقف أمام أحد المنازل لمدة 10 دقائق لأخذ العشاء، وعندما استمع إليه القاضي الرحيم، قال: ألغيت مخالفتك ماذا تريد مني أن أفعل لتكون سعيدا؟، ليقول الرجل: "أنا رجل سوري وأريد السلام لبلدي ومساعدتها وإنهاء الحروب" حسب السوري.

"نحن نشاهد الاخبار في التلفاز كل ليلة وما يحدث من دمار في البلدان الأخرى وسوريا يؤثر علينا.. إنسانيتنا لا تسمح لنا بمثل هذه المشاهد العنيف إنه شيء عاطفي أن أراك في هذا الصباح" هكذا رد القاضي الرحيم على الرجل السوري.

طفل يحكم على والده بإلغاء المخالفة

وفي قضية أخرى، عندما ذهب إليه طفل صغير مع والده، وسأله: "تحب باباك يدفع المخالفة ولا نعطيه فرصة ثانية؟" الطفل قال: "نعطي فرصة"، ليضحك القاضي قائلًا: "إحنا هناخد بحكم الطفل وألغيت المخالفة"، هذه اللحظة جعلت الملايين يشاهدون أن القاضي والقانون يتمتعان بقلب رحيم.

طفلة سورية تساعد والدتها

في واقعة أثارت تفاعلًا أيضًا؛ حينما تم مخالفة سيدة سورية بسبب القيادة بسرعة زائدة، ويحنما وقفت أمام القاضي "فرانك كابريو" أخبرته أن طفلتها ستساعدها في ترجمة الحديث لأنها لا تتحدث الإنجليزية بشكل جيد. حينها طلب من الطفلة الصعود بجانبه على منصة القضاء، وأصدر قرارًا بمنع تغريم والدتها.

صاحب الـ100 عام يعتني بابنه السبعيني مريض السرطان

وخلال لقاء القاضي فرانك كابريو مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، تحدث عن القصة الأشهر التي كانت تسيطر عليه ولا يستطيع نسيانها، إذ كان هناك رجل يبلغ من العمر 96 عامًا جاء بصحبة ابنه البالغ من العمر 63 عامًا، الذي يعالج من مرض السرطان، لاتهامه بمخالفة السرعة القانونية "كان شيء مثير للمشاعر فعلا إن راجل في السن دا بيعتني بابنه وبعلاجه من السرطان، ومن بعدها بقيت صديقًا لهما، وزرته في بيته واحتفلنا بعيد ميلاده الـ100" هكذا تحدث "فرانك"، مشيرًا إلى أنَّه عند سماعه بهذه القضية تأثر للغاية وألغى المخالفة على الفور.

ووُلد فرانك كابريو عام 1936 في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند لعائلة مهاجرة من أصول إيطالية. وعلى مدار 38 عامًا، شغل منصب قاضٍ في محكمة بروفيدنس البلدية، حيث ارتبط اسمه بالعدالة الممزوجة بالرحمة.

وكان القاضي الراحل فرانك كابريو، الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف، قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى.

ونشر كابريو، رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"؛ فقال: "أود أن أشكر من أعماق قلبي كل شخص دعا لي وأحاطني بالحب والدعم، كلماتكم وتشجيعكم تعني لي ولعائلتي الكثير، نحن ممتنون بصدق، وأتمنى أن تبقونا في دعواتكم اليوم".

