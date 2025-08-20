إعلان

تجديد حبس "علياء قمرون" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

01:22 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

علياء قمرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالتجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهمة، التي أنكرت ما نُسب إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي."

وأضافت "علياء" أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها للعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، ثم لجأت إلى البثوث المباشرة عبر "تيك توك" للتربح من الهدايا المقدمة من المتابعين، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن ذلك قد يعرّضها للمساءلة القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر "علياء قمرون" بالمنوفية، واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علياء قمرون نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء التجمع الخامس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة