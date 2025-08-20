تجديد حبس "علياء قمرون" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بالتجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهمة، التي أنكرت ما نُسب إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي."

وأضافت "علياء" أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها للعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، ثم لجأت إلى البثوث المباشرة عبر "تيك توك" للتربح من الهدايا المقدمة من المتابعين، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن ذلك قد يعرّضها للمساءلة القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر "علياء قمرون" بالمنوفية، واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

