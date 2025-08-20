إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 30 طن دقيق بلدي مدعم

11:21 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 30 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأعلى من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.


وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.


ضبط دقيق بلدي شرطة التموين
الثانوية العامة

المزيد

