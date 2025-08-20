خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 30 طن دقيق بلدي مدعم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 30 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأعلى من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.



وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.



