"خنقها لشراء المخدرات".. الإعدام للمتهم بقتل مسنة وسرقتها في بدر

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام عاطل شنقًا، لإدانته بقتل سيدة مسنّة خنقًا داخل مسكنها وسرقتها، بغرض شراء المواد المخدرة، بمدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر يوسف محمد، وسامح عبد الغني العنتبلي، وشريف سامي السعيد، وأمانة سر وائل فراج، ومحمود الرشيدي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "م. ن" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل المجني عليها "س. م" عمدًا مع سبق الإصرار، مستغلًا سابق معرفته بها، وحصوله منها على مبالغ مالية، وبيت النية للتخلص منها والاستيلاء على مدخراتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، بسبب احتياجه للمال لشراء المواد المخدرة، خطط لقتل المجني عليها، وظل يراقب تحركاتها حتى سنحت له الفرصة.

وذكرت التحقيقات أنه ما إن تمكن المتهم من التسلل إلى شقتها، حتى انقضّ عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم استولى على منقولات ومبالغ مالية كانت بحوزتها، ولاذ بالفرار.​

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