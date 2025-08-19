"جميلة" تطلب خلع زوجها: "شوفت صورته مع ستات وبيقولي فلتر"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت "جميلة. م"، البالغة من العمر 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجها بعد زواج استمر ثلاث سنوات، وذلك بدعوى استحالة العشرة بينهما، بعد اكتشافها صورًا له مع سيدات لا تعرفهن، وصفها الزوج بأنها "صور فلتر".

وذكرت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 347 لسنة 2024، أنها تعرّفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب، ووافقت على الارتباط به بعد خطوبة قصيرة، لما لمسته فيه من هدوء الطباع والتزام في العمل، على حد قولها. وأضافت أنها كانت تأمل في حياة زوجية مستقرة، لكنها فوجئت بتغيرات سلوكية أثارت شكوكها.

وقالت جميلة: "بعد الزواج لاحظت اهتمامه الزائد بالموبايل، وسهره لساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، في البداية اعتبرته نوعًا من الترفيه، لكنني لاحقًا اكتشفت صورًا له مع نساء غريبات في أوضاع غير لائقة. وعندما واجهته، أنكر وقال إن الصور مُعدلة باستخدام برامج الفلاتر".

وأكدت الزوجة أن الثقة بينهما قد انهارت، موضحة: "مش قادرة أعيش مع شخص بيكذب عليّ بالشكل ده. كل مرة أسأله، يرد عليّ بكلام يوجع. حاولت أديله فرصة يراجع نفسه، لكنه فضّل الإنكار والتهرب".

وأضافت أنها لجأت لمحاولات عدة لإصلاح العلاقة بمساعدة الأسرتين، لكن الزوج لم يُبدِ أي رغبة حقيقية في الحفاظ على العلاقة الزوجية، ما جعلها تقرر اللجوء للمحكمة وطلب الخلع، حفاظًا على كرامتها وثقتها بنفسها.

وختمت حديثها قائلة: "أنا محتاجة راجل يصونني ويحترم مشاعري، لكن لما يغلط ويداري غلطه بكلمة (فلتر)، يبقى مفيش أمل".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُصدر حكم فيها حتى الآن.