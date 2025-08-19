50 تذكرة هيروين تقود "سائق بولاق" إلى السجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جابر، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بحيازة 50 لفافة من جوهر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم بعضوية المستشارين هشام فؤاد عطية، وتامر سعد السيد، وأمانة سر أشرف صلاح حسن.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 10509 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3445 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "مصطفى. م"، سائق، تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك يوم 2 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد الاتجار في المخدرات، حيث تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 50 لفافة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مسحوق بيج اللون ثبت أنه جوهر الهيروين المخدر المدرج بجدول المواد المخدرة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات.