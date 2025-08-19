وسط الأهالي.. فيديو فاضح يُسقط عاطل يبيع "الآيس" لعملائه ببولاق الدكرور
03:43 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – فرد خرطوش – سلاح أبيض).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
