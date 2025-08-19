إعلان

إحباط محاولة غسل 100 مليون جنيه حصيلة جرائم النصب على المواطنين

12:49 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

غسل أموال- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة والجيزة وبورسعيد، لقيامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال المواطنين بزعم قدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، ثم قاموا بغسل الأموال من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات لإضفاء صفة مشروعة على مصدرها.
جاءت الجهود ضمن حملات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

غسل اموال جرائم النصب النصب على المواطنين
