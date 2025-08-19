إعلان

أمن القاهرة يكشف تفاصيل "معركة الشوم والزجاج" بالشروق

12:21 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المتهمين + المضبوطات



كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وذلك على خلفية بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من المواطنين.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوَّن من 6 أشخاص، وطرف ثانٍ مكوَّن من 6 أشخاص أيضًا، وجميعهم من قاطني المنطقة، وذلك إثر مشادة كلامية أثناء افتتاح محل تابع لأحد أفراد الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الطرفان زجاجات وعصي خشبية.
وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط جميع المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 7 عصي خشبية، و21 زجاجة، وأسطوانة بوتاجاز. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة معركة الشوم والزجاج أمن القاهرة
