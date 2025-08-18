كتب ـ رمضان يونس:

علق والد البلوجر هدير عبد الرازق، المحامي محمد عبد الرازق، على أزمة الفيديو المُسرب الأخير لابنته على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجهول نشر المقطع، لإثار الجدل مجددا.

وقال "محمد عبد الرازق"، في تصريح خاص لمصراوي، إنه لم يعلم من نشر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لابنته، وأن ابنته وكلت وكيلها بتقديم بلاغ رسمي ضد الصفحات التي تداولته، موضحًا أنه ستقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من ينشر الفيديو معقبًا: "منعرفش حاجة عن الفيديو ده..عاقبوا اللي نشروا .. وأي حد هينزل فيديو لبنتي هنفخه.. وهقاضيه".

و تقدّم وكيل البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو منسوب لها، في محاولة لإثارة الجدل من جديد عقب الفيديو الذي سبق وأن نشرته منذ شهر بشأن واقعة اعتداء طليقها عليها.

وحمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص حاليًا أمام النيابة الاقتصادية.

وتضمّن البلاغ اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبها زورًا إلى موكلته، فضلًا عن تعمد إزعاجها، والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى استغلال برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بسمعتها واعتبارها.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا مؤخرًا مقطع فيديو جديدًا منسوبًا إلى "هدير عبد الرازق"، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد ناشريه، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.