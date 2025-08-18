كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 سيارات "ميكروباص" أثناء قيام قائديها بأداء حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مما تسبب في تعطيل حركة المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها (3 سائقين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، خلال احتفالهم بزفاف أحد أصدقائهم.

تم التحفظ على السيارات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين.

